POL-LIP: Lemgo - Sachbeschädigung an mindestens fünf geparkten PKW

(KF)In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03:30 h Uhr, machte sich ein bisher unbekannter Täter in der Echternstraße an mindestens fünf Autos zu schaffen. Der Täter trat an den Fahrzeugen jeweils den linken Außenspiegel ab und flüchtete dann in Richtung Mittelstraße. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der junge Tatverdächtige wurde von Zeugen gesehen und wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 16-18 Jahre alt, bekleidet mit einem dunklen Hoodie mit rückseitigem NIKE-Aufdruck und dunkler Hose. Weitere Zeugen- hinweise bitte an die Polizei in Lemgo, Tel. 05261 9330.

