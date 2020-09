Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Motorrad kollidiert mit Pedelec

Lippe (ots)

(KF)Am Samstagnachmittag befuhr ein 56jähriger Mann aus Hannover mit seinem Motorrad die Exterstraße in Richtung Bad Salzuflen. An einer Fußgängerampel rollte er mit seinem Krad an den dort wartenden Fahrzeugen vorbei. Als die Ampel dann für den Fahrzeugverkehr grün zeigte fuhr der Kradfahrer als erster in den geschützten Bereich der Fußgängerampel ein und kollidierte dort mit einer querenden 53jährigen Pedelec-Fahrerin, die offensichtlich bei Rot die Fußgängerampel überfahren hatte. Die Radfahrerin verletzte sich leicht und wurde ins Klinikum Herford eingeliefert. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen, Tel. 05222 98180.

