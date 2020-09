Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Brandstiftung in der Südholzstraße

Lippe (ots)

(KF)Am frühen Sonntagmorgen, gegen etwa 04:00 h, warf ein bisher unbekannter Täter einen brennenden Gegenstand durch ein geöffnetes Beifahrerfenster in den Innenraum eines PKW. Das Auto, ein Opel, war in der Südholzstraße am Straßenrand geparkt. Im Innenraum brach ein Feuer aus, das durch die eingesetzte Feuerwehr Detmold schnell abgelöscht werden konnte. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Zeugen mögen sich bitte bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

