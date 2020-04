Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrerin stürzt bei versuchtem Raub in Lünen - Zeugen gesucht!

Dortmund (ots)

Zwei junge Männer haben am Mittwochvormittag (8. April) versucht einer 57-Jährigen aus Lünen ihre Handtasche zu entreißen. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau mit ihrem Fahrrad gegen 10 Uhr auf dem Fahrradweg parallel zur Mauerstraße unterwegs.

In Höhe der Hausnummer 89 passierte sie die beiden Männer. Plötzlich griff einer in den Fahrradkorb der Lünerin und entriss die am Korb befestigte Handtasche. Die Frau stürzte und schrie die Täter an. Das Duo ließ daraufhin die Tasche los und flüchtete.

Die beiden Tatverdächtigen beschrieb sie wie folgt:

1. ca. 180 cm groß, 20-25 Jahre alt, normale Statur, kurze helle Haare, bekleidet mit einer Jeanshose und einem hellen Oberteil.

2. ca. 175 cm groß, 20-25 Jahre alt, auffällig schmächtige Figur, kurze dunkelblonde Haare, bekleidet mit einer dunklen ausgewaschenen Jeanshose und einem dunkel karierten Oberteil.

Bei der Tat hatte einer der Männer den Mund- und Nasenbereich durch eine Schutzmaske bedeckt. Der andere trug über diesem Bereich ein schwarzes Halstuch.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231 - 132 7441.

