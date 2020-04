Polizei Dortmund

POL-DO: Schlangenlinien entlarven Trunkenheitsfahrt auf der A 1 bei Kamen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0381

Eine aufmerksame Zeugin meldete am Dienstagabend (7. April) der Polizei einen Autofahrer, dessen Fahrverhalten auffällig schien. Nach Zeugenaussagen befuhr ein Fahrzeug vor der Melderin die A 1 in Fahrtrichtung Bremen mit hoher Geschwindigkeit und in Schlangenlinien.

Eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei erblickte den Pkw in Höhe der Anschlussstelle Kamen-Zentrum. Der Aufforderung "Bitte folgen" versuchte der Fahrer zunächst durch das -sich Zurückfallen lassen- zu entgehen. Ein weiterer Streifenwagen, der jedoch hinter dem Auto fuhr, begleitete ihn zur Kontrolle auf den Parkplatz "Haus Reck".

Auf dem Parkplatz stieg der Fahrer direkt aus dem Fahrzeug aus und wirkte hierbei deutlich alkoholisiert . Auf dem Beifahrersitz stellte die Besatzung eine Vielzahl leerer alkoholischer Flaschen und Dosen fest.

Der 31-Jährige aus Hemer zeigte sich auf Ansprache unvermittelt aggressiv und wies sich trotz mehrfacher Aufforderung nicht aus. Bei seiner Durchsuchung sperrte sich der Mann gegen die Maßnahme. Die Beamten legten ihm daraufhin Handfesseln an. Während des Transportes zur Wache - zwecks Blutprobenentnahme - hustete der Hemer die Beamten absichtlich an und unterstrich dies mit den Ausdruck "Corona".

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Mann augenscheinlich nicht erkrankt ist. Inwieweit ein solch gezeigtes Verhalten strafrechtlich zu verfolgen ist, wird aktuell geprüft.

Den Beamten fiel dennoch ein weiteres Detail auf. Beim dem ausgehändigten Führerschein handelt es sich um eine Fälschung.

Den Führerschein des Mannes stellten die Polizisten sicher. Nach Entnahme einer Blutprobe sowie dem Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort entlassen. Neben der Untersagung der Weiterfahrt erwarten ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

