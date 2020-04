POL-DO: Zeugen nach Einbruch in Kirchhörder Modegeschäft gesucht

Polizei Dortmund

Nach einem Einbruch an der Hagener Straße in Kirchhörder sucht die Dortmunder Polizei Zeugen. Die Tat ereignete zwischen Donnerstag (2.4.) gegen 17.30 Uhr und Montag (6.4.) gegen 10.30 Uhr.

Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten Unbekannte zunächst an der Straße Am Truxhof in den Flur eines Mehrfamilienhauses. Sie brachen die Tür zum Lagerraum eines dort angrenzenden Modegeschäftes auf und gelangten ins Innere. Dort entwendeten sie Kleidungsstücke im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalwache unter der Rufnummer 0231/132-7441 entgegen.

