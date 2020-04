Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizei sucht Zeugen in Korntal-Münchingen; Polizeieinsatz in Hemmingen

Ludwigsburg (ots)

Korntal-Münchingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Sachschaden von rund 8.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die am Dienstag gegen 16:10 Uhr in Korntal begangen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein noch unbekannter Lkw-Fahrer auf der Zuffenhauser Straße in Richtung Stuttgart unterwegs. Dort soll der Unbekannte mittig der Fahrbahn gefahren sein. Auf Höhe eines Lebensmittel-Discounters fuhr dem Unbekannten ein 83 Jahre alter Mercedes-Lenker in Richtung Stadtmitte entgegen. Als der 83-Jährige an einem geparkten Lkw mit Anhänger vorbeifuhr, musste er dem unbekannten Lkw ausweichen, um einen Zusammenstoß mit ihm zu vermeiden. Hierbei stieß der Mercedes-Fahrer gegen das geparkte Fahrzeuggespann. Zu einer Berührung mit dem unbekannten Lkw, bei dem es sich um einen weißen Sattelschlepper handeln soll, kam es nicht. Der Unbekannte fuhr anschließend davon und kümmerte sich nicht um den Unfall. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156 4352-0.

Hemmingen: Mann mit nacktem Oberkörper löst Polizeieinsatz aus

Ein 29 Jahre alter Mann löste am Mittwoch gegen 00:30 Uhr einen Polizeieinsatz in Hemmingen aus. Eine Zeugin hatte zuvor der Polizei mitgeteilt, dass der Mann, der lediglich mit einer Jeans bekleidet war, im Bereich der Schwieberdinger Straße/Schloßhaldenstraße an der dortigen Bushaltestelle auf der Fahrbahn in einem offensichtlich betrunkenen Zustand herumläuft. Mehrere Einsatzkräfte, darunter auch Beamte mit einem Zivilfahrzeug fuhren die Örtlichkeit im Anschluss an. Vor Ort konnte der Mann zunächst nicht angetroffen werden, weshalb das nähere Umfeld abgesucht wurde. Im Bereich des Schlossparks konnte der 29-Jährige schließlich festgestellt werden. Als die Zivilstreife im Begriff war ihr Fahrzeug an der Bushaltestelle abzustellen, kam der 29-Jährige aus einer Wiese bereits aggressiv und mit erhobenen Händen auf die Einsatzkräfte zu. Als die Kräfte sich als Polizisten zu erkennen gaben, riss der sichtlich alkoholisierte Mann erneut die Hände hoch und nahm eine drohende Haltung in Form von Fäusten ein. Zudem zeigte er eine beleidigende Geste und beschimpfte die Beamten. Nachdem er obendrein noch gegen die geöffnete Tür des Zivilfahrzeugs getreten und diese zugeknallt hatte, ging er weiter drohend auf die Polizisten zu. Da der Querulant nicht stehen blieb und den polizeilichen Anweisungen keine Folge leistete, musste seitens eines Beamten ein Reizstoffsprühgerät gegen den aggressiven Mann eingesetzt werden. Das Spray zeigte Wirkung, woraufhin er zu Boden ging und mit Handschließen gefesselt werden konnte. Aufgrund des Reizstoffeinsatzes musste der 29-Jährige vom hinzugerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Beim Transport, der unter Polizeibegleitung stattfand, beleidigte der 29-Jährige einen Beamten fortwährend und spuckte ihn zudem noch an. Schlussendlich musste der Mann aufgrund seines alkoholisierten Zustands zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Ob an dem Zivilfahrzeug ein Sachschaden entstanden ist, steht abschließend noch nicht fest. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, sucht Zeugen des Vorfalls und bittet Verkehrsteilnehmer, die dem 29-Jährigen im Bereich der Schwieberdinger Straße /Schloßhaldenstraße möglicherweise ausweichen mussten, sich zu melden.

