Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kleinbrand in Leonberg; Unfallflucht in Leonberg und in Weil der Stadt

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Eltingen: Kleinbrand in Mehrfamilienhaus

Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg rückte am Dienstag gegen 15:35 Uhr mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften in die Bruckenbachstraße in Leonberg-Eltingen aus, nachdem dort eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet wurde. Vor stellte sich heraus, dass auf einem Balkon ein Blumenkübel gebrannt hatte. Dieser fing vermutlich durch die Glut einer Zigarette Feuer. Noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr konnten Nachbarn den Brand löschen. Somit war ein Einschreiten der Feuerwehr nicht mehr notwendig. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

Leonberg: Unfallflucht mit 4.000 Euro Sachschaden

Nach einer Unfallflucht, die am Dienstag in Leonberg verübt wurde, sucht das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, nach Zeugen. In der Straße "Obere Burghalde" war ein VW Golf zwischen 00:00 Uhr und 18:00 Uhr auf einen öffentlichen Parkplatz abgestellt. Dort stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Wagen und hinterließ einen Sachschaden von rund 4.000 Euro. Anschließend fuhr der Verursacher davon.

Weil der Stadt-Merklingen: Fiat beschädigt

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Fiat, der am Dienstag zwischen 12:00 Uhr und 16:30 Uhr in der Brastraße im Ortsteil Merklingen am Fahrbahnrand geparkt war. Entlang der Fahrerseite entstand an dem Fiat ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Der Unbekannte suchte daraufhin das Weite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell