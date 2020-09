Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fahrzeug geöffnet.

Lippe (ots)

Eine Gruppe von 5 bis 6 unbekannten Personen öffnete am frühen Sonntagmorgen einen in der Teichstraße abgestellten Citroen C3. Sachschaden entstand dabei nicht. Ob die Täter zur Tatzeit gegen 1:15 Uhr Beute machten, steht noch nicht abschließend fest. Die Gruppe flüchtete anschließend in Richtung der Wittekindstraße. Die Personen waren dunkel gekleidet. Zwei hatten kurze blonde Haare. Ihre Hinweise zu den Personen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

