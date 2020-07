Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Soko "Promenade" sucht Zeugen

Konstanz (ots)

Wie unten bereits berichtet, ist am Dienstag, 07.07.2020, gegen 03.20 Uhr in einer Tiefgaragen-Einfahrt in der Otto-Adam Straße in Konstanz ein 60 jähriger Mann leblos aufgefunden worden. Der Mann wurde ins KH Konstanz eingeliefert und verstarb im Laufe des 07.07.2020. Die hierfür zuständige Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat daraufhin eine 30-köpfige Sonderkommission mit Namen "Promenade" wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts eingerichtet.

Seit Dienstag erfolgen umfangreiche Ermittlungen, kriminaltechnische Maßnahmen und Zeugenbefragungen insbesondere im Bereich des Auffindeortes und an der Wohnadresse des Verstorbenen. Im Bereich des Seerheins wurde zusätzlich mit einem Personenspürhund (Mantrailer) nach möglichen Anlaufpunkten des Opfers gesucht. Derzeit geht die Soko davon aus, dass der Mann sich öfter, unter anderem am vergangenen Montag, den 06.07.2020, im Bereich Herosépark/Rheinpromenade in Begleitung von mindestens einer weiteren Person aufgehalten hat. Der Verstorbene war dort als Flaschensammler unterwegs. Die Kripo bittet nunmehr über die Medien und mit einer Flugblattaktion mit Zeugen-aufrufen um Hinweise zu dem Opfer, das etwa 175cm groß, schlank bis hager war und ein dunkelblaues Hemd, eine blaue Jeans und dunkle Schuhe trug. Insbesondere sucht die Soko Zeugen, die den Mann im Verlauf des Montags, 06.07.2020 bis zu seinem Auffinden am Dienstag, 07.07.2020 gegen 3.20 Uhr möglicherweise in Begleitung von Personen gesehen haben. Von Bedeutung sind dabei die Bereiche Herosépark/Rheinpromenade sowie angrenzende Einkaufsmärkte. Der Mann dürfte Plastiktüten mit Leergut und eventuell auch einen Einkaufswagen mitgeführt haben. Die Sonderkommission "Promenade" hat unter der Rufnummer 0741 477-888 ein Hinweistelefon eingerichtet.

Ursprungsmeldung vom 09.07.2020

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz

Ein unklarer Todesfall am Konstanzer Seerhein beschäftigt die Kriminalpolizei seit vergangenem Dienstag. Ein 60 Jahre alter Mann wurde dort gegen 3.20 Uhr von ei-nem Passanten in nicht ansprechbarem Zustand in einer Tiefgarageneinfahrt in der Otto-Adam-Straße angetroffen. Der Mann stand nach dem Eindruck des Zeugen er-heblich unter Alkoholeinfluss, weswegen dieser die Polizei verständigte. Die alar-mierten Polizeibeamten forderten umgehend den Rettungsdienst an, der den Mann in eine Klinik einlieferte. Dort wurden, entgegen dem ersten äußeren Eindruck beim Auffinden, massive innere Kopfverletzungen diagnostiziert. Im Tagesverlauf ver-schlechterte sich der Gesundheitszustand zunehmend, worauf der Mann am späten Nachmittag verstarb. Wegen der ungeklärten Todesart wurde noch am Dienstag die Kriminalpolizei mit den Ermittlungen beauftragt. Sowohl am Dienstagabend als auch am Mittwoch führ-ten die Beamten der Kriminalpolizeidirektion Rottweil Vernehmungen und eine um-fangreiche Spurensicherung durch. Es konnten am Fundort des Mannes in der Tiefgarageneinfahrt allerdings keine Anzeichen für ein Gewaltdelikt festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Konstanz ordnete wegen der Gesamtumstände eine Obduktion des Leichnams an. Diese ergab am Donnerstag eindeutige Belege für eine Gewalteinwirkung beim Verstorbenen, bei dem es sich um einen offenbar alleinstehenden iranischen Asylbewerber aus Konstanz handelt. Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat daraufhin eine 30-köpfige Sonderkommission wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell