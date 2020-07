Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen) Feststellung der Höchstgeschwindigkeit eines vermeintlichen FmH 25 (30.06.2020)

Aldingen (ots)

Ein am 30.06.2020 in Aldingen sichergestellter Roller mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h wurde am 30.06.2020 in der Hauptstraße durch Polizeibeamte des Polizeireviers Spaichingen sichergestellt, nachdem die Polizeibeamten bei einer Hinterherfahrt feststellten, dass der 17 Jahre alte Lenker des Rollers dort mit einer Geschwindigkeit von etwa 45 km/h fährt. Die zwischenzeitlich durch Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion Zimmern ob Rottweil durchgeführte Messung des Kraftfahrzeugs auf einem Prüfstand führte zum Ergebnis, dass der Roller nach Abzug aller Toleranzen 98 km/h schnell fahren kann. Gegen den 17-Jährigen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Betriebserlaubnis des Rollers ist als erloschen anzusehen.

