Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Diebstahl von Altkleidern der Sammlung der "Björn-Steiger-Stiftung" (09.07.2020)

Trossingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl von Altkleidern und ganzen Altkleidersäcken am Donnerstag im Zeitraum von 10.00 - 11.00 Uhr in der Cluser Straße zwischen der Kreuzung Cluser Straße / Brühlstraße und Cluser Straße / Hohnerstraße. Die Altkleider waren zugunsten der Sammlung der gemeinnützigen "Björn-Steiger-Stiftung" am Straßenrand abgelegt. Die Altkleidersäcke waren entsprechend durch diese Stiftung gekennzeichnet, was die Tatverdächtigen nicht daran hinderte, die teilweise noch neuwertigen Kleidungsstücke wegzunehmen.

Eine solche Altkleiderspende geht unmittelbar vom Spender in das Eigentum der gemeinnützigen Stiftung über, weshalb die Wegnahme der Altkleider seitens der Polizei bei der Staatsanwaltschaft als Diebstahl zur Anzeige zu bringen ist.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen oder vermutlich genutzten Transportfahrzeugen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866, zu melden.

