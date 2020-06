Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Achtjähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein achtjähriger Fußgänger wurde am Mittwochmittag, 17. Juni, auf der Schalker Straße in Schalke von einem Auto angefahren und verletzt. Um 11.50 Uhr überquerte der Junge in Höhe der Bushaltestelle Schalker Markt die Fahrbahn. Dabei stieß er mit dem VW Golf eines 28-Jährigen zusammen. Der Autofahrer aus Gelsenkirchen war dort in Richtung Gewerkenstraße unterwegs. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur Behandlung in ein Krankenhaus.

