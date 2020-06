Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 43-Jähriger muss für mehr als 250 Tage in die JVA

Gelsenkirchen (ots)

Für mehr als 250 Tage in die Justizvollzugsanstalt musste ein 43-Jähriger, den die Gelsenkirchener Polizei am Mittwoch, 17. Juni, gegen 9.30 Uhr, an der Schüngelbergstraße in Buer festnahm. Gegen den Mann aus Gelsenkirchen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen schweren Diebstahls, unter anderem auch wegen Fahrraddiebstahls, vor. Darüber hinaus wird der Festgenommene verdächtigt, in jüngster Vergangenheit in Gelsenkirchen weitere Fahrraddiebstähle begangen zu haben. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an.

