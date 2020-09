Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Hillentrup. 20-Jährige bei Unfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Samstagmorgen verletzte sich die 20-jährige Fahrerin einer Kawasaki aus Bielefeld bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Krubberg schwer. Gegen 10 Uhr befuhr sie die Straße in einer Motorradgruppe in Richtung Kalletal. Innerhalb einer Rechtskurve geriet der Fahrzeugständer auf den Asphalt. Das Motorrad der 20-Jährigen wurde ausgehebelt und die Bielefelderin kam zu Fall. Dabei schleuderte sie gegen einen Baum. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gefahren. An der Kawasaki entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3.500 Euro.

