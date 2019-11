Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/BAB 5: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

St. Leon-Rot/BAB 5 (ots)

Am Samstagabend gegen 18.02 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall auf der A 5 bei St. Leon-Rot eine Person leicht verletzt. Ein 22-jähriger Mann war auf dem mittleren von drei Fahrstreifen auf der A 5 in Richtung Heidelberg unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf musste er sein Fahrzeug kurz vor der dort eingerichteten Baustelle verkehrsbedingt abbremsen. Der ihm nachfolgende 31-jährige Fahrer eines Citroen nahm die Situation zu spät wahr und fuhr dem Daimler trotz eingeleiteter Bremsung und Ausweichbewegung von hinten auf. Hierbei erlitt ein 18-jähriger Mitfahrer im Daimler leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Unfallstelle konnte durch die Beteiligten selbständig geräumt werden. Zu unfallbedingtem Rückstau kam es nicht. Beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 9.000 Euro.

