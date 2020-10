Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein Geschäft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Unbekannte Täter stiegen in der vergangenen Nacht, 13.10.2020 auf den 14.10.2020, zwischen 01:00 Uhr und 02:30 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft in der Gravelottestraße in Hildesheim ein und entwendeten Tabakwaren und Alkoholflaschen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Unbekannten ein Lüftungsgitter am Gebäude auf und kletterten durch das entstandene Loch in das Objekt. Anschließend suchten sie Schränke in einer Verkaufszeile des Marktes auf, öffneten diese und nahmen diverse Waren an sich. Danach flüchteten die Täter mit dem Diebesgut.

Zeugen, denen in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

