Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Discounter in Erligheim; Zwei Mercedes in Möglingen mit Eiern beworfen; Fahrrad am Bahnhof in Vaihingen an der Enz gestohlen; Verkehrsunfallflucht in Steinheim an der Murr

Ludwigsburg (ots)

Erligheim: Einbruch in Discounter

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag gegen 1:30 Uhr Zugang zu einem Discounter in der Straße "Im Remsel" in Erligheim. Innerhalb des Gebäudes wurden zum Teil erhebliche Sachschäden begangen. Die Höhe der Sachschäden wurde bislang noch nicht beziffert und die Überprüfungen, ob etwas gestohlen wurde, dauern noch an. Zeugen können sich unter Tel. 07142 405 0 beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen melden.

Möglingen: Zwei Mercedes mit Eiern beworfen

Zwei Mercedes wurden am Samstag zwischen 1:15 Uhr und 6:15 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Möglingen mit rohen Eiern beworfen. Die verursachten Sachschäden belaufen sich auf etwa 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313 0 entgegen.

Vaihingen an der Enz: Fahrrad am Bahnhof gestohlen

Ein schwarzes Fahrrad der Marke "Bulls" im Wert von etwa 1.000 Euro wurde am Samstag zwischen 11:00 Uhr und 21:15 Uhr am Bahnhof in Vaihingen an der Enz gestohlen. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz ermittelt und ist für Zeugen unter Tel. 07042 941 0 erreichbar.

Steinheim an der Murr: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Freitag 22:00 Uhr und Samstag 6:00 Uhr mit seinem Fahrzeug einen in der Kleinbottwarer Straße in Steinheim an der Murr abgestellten BMW und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07144 900 0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell