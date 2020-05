Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg-Geismar: Einbruch in Kompostieranlage - Zeugen gesucht

Korbach (ots)

In der Zeit von Samstagmittag, 16.05.2020 bis Montagmorgen, 18.05.2020, wurde in Geismar in die dortige Kompostieranlage eingebrochen. Unbekannte brachen auf der rückwärtigen Seite des Geländes ein Gartentor auf und erlangten so Zugang zu einem Bürogebäude. Auch hier verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang. Sie erbeuteten aus einer Geldkassette eine geringe Menge Bargeld. Außerdem zapften sie aus einer Müllwalze mehrere Liter Diesel ab. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

