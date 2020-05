Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen: Weidezaungerät gestohlen und Einbruchversuch in Laube - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend, 07.05.2020, bis Freitagnachmittag, 08.05.2020, wurde von einer Schafweide zwischen dem Sandbruch Funke und Lütersheim ein Weidezaungerät der Marke Horizont hotSHOCK samt Batterie im Gesamtwert von 350 Euro entwendet. Ebenfalls in der letzten Woche hat ein bislang unbekannter Täter versucht in eine Laube einzubrechen. Die Laube befindet sich unweit der Schafweide an der "Watter" (Bach). Hier wurde ein Sachschaden von 250 Euro verursacht. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

