POL-KB: Waldeck-Sachsenhausen: Einbruch in Getränkemarkt - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (07./08.05.2020) stiegen unbekannte Täter über das Dach in einen Getränkemarkt ein und erbeuteten Diebesgut in fünfstelliger Höhe. Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Wildunger Straße in Sachsenhausen wurden am Freitag zwei Anlegeleitern vorgefunden, die von den Tätern benutzt wurden. Die Täter stiegen durch das Dach ins Gebäude, wozu sie die Anlegeleitern benutzten. In dem Getränkemarkt, in dem sich noch eine Postfiliale und ein Floristikverkauf befindet, durchsuchten die Täter sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Als sie in einem der Räume auf einen Tresor stießen, wurde dieser aufgeflext und der gesamte Inhalt, wie Postwertzeichen und Wechselgeld, entwendet. Außerdem ließen die Täter Zigarettenschachteln und eine Wechselgeldkasse mitgehen. Insgesamt erbeuteten sie Diebesgut im Wert von 15.000 Euro. Den Tatort verließen die Täter über das Dach. Dabei ließen sie die Leitern im Gebäude zurück und seilten sich bei ihrer Flucht außen am Dach ab. Die weitere Flucht erfolgte dann mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Es besteht der Verdacht, dass die Leitern im Umfeld entwendet wurden. Es handelt sich um Anlegeleitern aus Alu mit etwa 2 m und 3 m Länge. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere suchen die Beamten die Eigentümer der Leitern. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

