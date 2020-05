Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen: Diesel aus Baumaschinen abgezapft - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (04./05.05.2020) wurde an der Baustelle an der K3 zwischen Hörle und Warburg-Welda an einem Baufahrzeug versucht Diesel abzuzapfen und an einem zweiten Baufahrzeug wurden 70 Liter Diesel abgezapft. Die Täter benutzten vermutlich zur Tatausführung ein Fahrzeug und dürften die Baustelle aus Richtung Hörle angefahren haben. An den Baufahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

