POL-KB: Diemelsee-Adorf: Sachbeschädigungen durch Graffiti - Zeugen gesucht

In der Nacht Freitag auf Samstag (01./02.05.2020) wurden durch bislang unbekannte Täter in Adorf insgesamt 13 Sachbeschädigungen durch Farbsprühereien in mehreren verschiedenen Farben begangen. Besprüht wurden eine Hauswand im "Unteren Reikweg", eine Mauer an der Hauptstraße und 11 Verteilerkästen verteilt im gesamten Ort. Der Schriftzug "SIR" ist immer der gleiche und abwechselnd mit Pfeilen und/oder Herzen versehen. Da die Farben zum Teil einzeln und zum Teil gemischt aufgesprüht wurden, wird davon ausgegangen, dass es sich um den oder die gleiche(n) Täter gehandelt hat. Der Gesamtsachschaden beträgt mehrere 1.000 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

