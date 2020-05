Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen: Einbruchsversuch in Geschäftshaus - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstagabend nach Geschäftsschluss und Sonntagmorgen 03:20 Uhr wurde in Bad Arolsen in der Rathausstraße versucht in das dortige Geschäftshaus einzubrechen. In dem Komplex befindet sich eine Postfiliale, ein Bäcker und ein Bekleidungsgeschäft. Unbekannte Täter hatten die Eingangstür aufgehebelt, wodurch diese beschädigt wurde und sich so Zugang ins Gebäude verschafft. Zu einem Diebstahl kam es aber nicht. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Täter bei der Tatausführung gestört wurden. Ein Zeuge hatte die offenstehende Tür gegen 03:20 Uhr bemerkt und die Polizei verständigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

