POL-KB: Korbach: Altreifen illegal entsorgt - Polizei sucht Zeugen

In der letzten Woche wurden in Korbach in der Feldgemarkung "In den Lehnen" eine größere Menge Altreifen unerlaubt entsorgt. Die Menge und Lage der Altreifen lässt vermuten, dass die Reifen mit einem größeren Anhänger oder Lkw dort illegal und rücksichtlos mitten auf dem Feldweg abgekippt wurden. Ein Zeuge entdeckte den Müllberg am Donnerstagmorgen (07.05.2020) und verständigte das Ordnungsamt der Stadt Korbach. Der Bauhof hat die Reifen inzwischen abgeholt und fachgerecht entsorgt. Die Polizei Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 05631-971-0 um Hinweise zum Verursacher.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell