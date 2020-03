Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus Pkw in 31008 Elze OT Mehle - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bue) Am 23.03.2020 entwendet im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr ein bislang noch unbekannter Täter die Handtasche der Geschädigten aus ihrem auf einem Parkplatz der Kniepstraße in 31008 Elze OT Mehle geparkten Pkw. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell