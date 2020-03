Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ordnungsamt und Polizei ziehen die erste Bilanz

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-An den vergangenen drei Tagen kontrollierten Beamte des Ordnungsamtes und der Polizeiinspektion Hildesheim mit Unterstützung der zentralen Polizeidirektion öffentliche Plätze, Restaurant sowie Veranstaltungsorte.

Siehe Pressemeldung vom 20.03.2020: https://bit.ly/2y2baz3

Am Freitag stellten Polizeibeamte in Hildesheim beim Skaterpark sowie beim Trimmdichpfad mehrere Personengruppen fest und forderten sie auf, die Bereiche zu verlassen. In den Räumlichkeiten eines Kulturvereins und auf dem Bahnhofsvorplatz hielten sich ebenfalls Hildesheimer auf. Die Räume des Vereins wurden danach umgehend geschlossen und die vor dem Bahnhof fußballspielenden Jugendlichen wurde nach Hause geschickt.

Die Kollegen aus Sarstedt mussten am Freitagabend Streitigkeiten zwischen fünf Personen in einem Einkaufsmarkt klären. Auslöser war der geringe Abstand zwischen den Kunden. Personen, die sich im Bereich des Hindenburgstadions in Alfeld aufhielten, zeigten sich einsichtig und verließen auf Ansprache den Platz.

In Groß Düngen wurde nach Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Betreibern ein Dönergeschäfts und in Gronau eine Eisdiele geschlossen.

Auch am Samstag, 21.03.2020, wurden die Türen je einer Eisdiele in Elze und Alfeld geschlossen und die Gäste verwiesen. Ein Restaurant in der Fußgängerzone in Hildesheim hatte ebenfalls noch Kundschaft. Nachdem die Polizeibeamten vor Ort den Sachstand erläutert hatten, wurde auch dieses Restaurant geschlossen.

Die öffentlichen Plätze in der Stadt Hildesheim, wie die Steingrube und der Skaterpark am Philosophenweg, an denen der Aufenthalt untersagt ist, zogen immer wieder Personen an, die von den Polizeibeamten nach dem Antreffen jeweils einen Platzverweis erhielten. Dieses wiederholte sich auch am Sonntag. In Alfeld am Hindenburgstadion und in Sibbesse in der Grundschule wurden ebenfalls erneut Personen angetroffen.

Bei den registrierten Verstößen handelte es sich um Einzelfälle, insgesamt konnte ein geringes Straßenverkehrs - und Personenaufkommen festgestellt werden.

"Wir können mit der Umsetzung der Allgemeinverfügungen von den Bürgern und Bürgerinnen sowie von Restaurantbesitzern und Geschäftsinhabern aus Stadt und Landkreis Hildesheim zufrieden sein. Es ist jedoch erst der Anfang und uns allen steht noch ein weiter Weg bevor, auf dem wir uns an notwendige Regelungen und Leitlinien halten müssen. Ich setze auf die Vernunft und das Durchhaltevermögen von Allen", so Uwe Ippensen, Leiter der Polizeiinspektion Hildesheim.

Auch in den nächsten Tagen und Wochen wird die Einhaltung der am gestrigen Tag beschlossenen Verfügungen in Stadt und Landkreis durch Beamte des Ordnungsamtes und der Polizei kontrolliert und Zuwiderhandlungen werden konsequent verfolgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell