POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Baum bei Metterzimmern angezündet; Mercedes zerkratzt; Verkehrsunfallflucht; Rotlicht missachtet - 17.500 Euro Sachschaden und mehrere Verletzte

Bietigheim-Bissingen/ Metterzimmern: Unbekannter zündet Baum an

Ein Zeuge teilte am Sonntag gegen 19:40 Uhr telefonisch mit, dass in der Straße "Im Bodenrain" in Metternzimmern mehrere Bäume brennen sollen. Bei Eintreffen stellten Polizeibeamte dann fest, dass nur ein Baum bis in die oberen Äste abgebrannt war. Ein weiterer Zeuge hatte bereits mit Löscharbeiten begonnen und ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Bäume verhindert. Die hinzugezogene Feuerwehr löschte das Feuer vollständig und stellte fest, dass ein Unbekannter mutmaßlich einen brennenden Gegenstand in einen Hohlraum des Baumes geworfen hatte, wodurch der Baum mit der Zeit anfing zu brennen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen können sich unter Tel. 07142 405 0 melden.

Bietigheim-Bissingen: Mercedes zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand einen in der Turmstraße in Bietigheim-Bissingen abgestellten Mercedes. Die Tat muss sich zwischen Freitag 23:30 Uhr und Samstag 16:00 Uhr ereignet haben. Der Lack auf der Motorhaube und auf der Beifahrerseite wurden dabei beschädigt. Die Höhe des Sachschadens war noch nicht bezifferbar. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen nimmt unter Tel. 07142 405 0 Zeugenhinweise entgegen.

Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfallflucht

Zwischen 4:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde am Sonntag in der Dammstraße in Bietigheim-Bissingen ein dort abgestellter Mazda beschädigt. Der verursachte Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro und wurde mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken mit einem anderen Fahrzeug verursacht. Zeugen können sich unter Tel. 07142 405 0 an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen wenden.

Bietigheim-Bissingen: Rotlicht missachtet - 17.500 Euro Sachschaden und mehrere Verletzte

Am Sonntag kam es gegen 17:40 Uhr im Kreuzungsbereich der Stuttgarter Straße und der Großingersheimer Straße in Bietigheim-Bissingen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und mehreren Verletzten. Ein 75-Jähriger war gerade mit seinem Audi dabei auf die Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Stuttgart einzufahren, als eine 82-Jährige mit ihrem Opel aus Richtung Stuttgart kommend gegen den Audi prallte. Die Seniorin hatte das Rotlicht der Ampel missachtet und war in den Kreuzungsbereich eingefahren. Im Audi befanden sich insgesamt fünf Personen, wobei bei der Kollision der 75-jährige Fahrer, sowie drei weitere Mitfahrer im Alter von 70, 76 und 74 Jahren jeweils leicht verletzt wurden. Eine leichtverletzte Person wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die 82-Jährige im Opel wurde nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 17.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

