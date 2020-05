Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Autofahrer unter Drogeneinfluss in Mutterstadt

Mutterstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag 30.04., auf Freitag den 01.05.2020, gegen 02:35 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Schifferstadt, in der Fußgönheimer Straße einen PKW. Bei der Kontrolle erlangten die Beamten bei dem Fahrer Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Der 19-jährige musste die Polizisten daraufhin zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe, durch einen Arzt entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Außerdem wurde der Führerschein sichergestellt und die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

