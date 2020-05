Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallzeuge wird dringend gesucht

Lambsheim (ots)

Am Donnerstag, den 30.04.2020 um 16:28 Uhr kam es in der Maxdorfer Straße in Lambsheim zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang nicht ermittelter PKW-Fahrer befuhr die Maxdorfer Straße in Richtung Mühltorstraße. Hierbei beschädigte er den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten weißen VW Caddy. Durch einen Zeugen wurde der Unfall einem Angehörigen des Halters gemeldet. Die Personalien des Zeugen sind nicht bekannt. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen schwarzen SUV der Marke Skoda oder Seat handeln. Das Fahrzeug dürfte eine Beschädigung am rechten Außenspiegel aufweisen. Der Sachschaden wird auf ca. 300 EUR geschätzt.

Der Zeuge wird gebeten sich bei der Polizeiwache Maxdorf zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

