Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup - Beim Abbiegen Leichtkraftrad übersehen

LippeLippe (ots)

Am Samstagmittag übersah eine 24jährige Lemgoerin in Dörentrup beim Abbiegen mit ihrem Pkw von der Hauptstraße nach links auf die Hamelner Straße das Leichtkraftrad eines 42jährigen Barntrupers, welcher in Richtung Lemgo unterwegs war. Bei der Kollision der Fahrzeuge stürzt der Kradfahrer und musste mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung dem Klinikum Lemgo zugeführt werden.

