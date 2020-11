Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt diese Frau?

LippeLippe (ots)

Am 1. August 2020 wurde die Geldbörse einer Kundin eines Supermarktes in der Bahnhofstraße aus ihrem Einkaufskorb entwendet. Wenig später hob die unbekannte Täterin mit der EC-Karte aus dem Portemonnaie insgesamt 2000 Euro an einem nahe gelegenen Geldautomaten ab. Auf richterlichen Entschluss hin fahndet die Polizei Lippe nun mit Fotos einer Überwachungskamera nach der Tatverdächtigen. Die Bilder und eine Beschreibung der Frau finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/horn-bad-meinberg-taschendiebtahl-computerbetrug

Hinweise auf die Identität der Abgebildeten richten Sie bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 6 unter 052619330.

