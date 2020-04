Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Pedelec-Fahrerin stürzt im Schienenbereich

Karlsruhe (ots)

Mittelschwere Verletzungen erlitt eine Pedelec-Fahrerin, als sie am Dienstagmorgen mit ihrem Fahrrad in der Karlsruhe Schillerstraße stürzte.

Gegen 09.10 Uhr fuhr die 49-jährige Radlerin die Schillerstraße entgegen der Fahrtrichtung und kommt kurz vor der Kreuzung Sophienstraße mit dem Vorderrad in den Schienenbereich. Hierdurch stürzt sie alleinbeteiligt und stößt sich den Kopf am Bordstein an. Durch die eingesetzte Rettungswagenbesatzung wird die Dame in eine Klinik verbracht und verbleibt dort stationär zur Beobachtung.

