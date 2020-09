Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Versuchter Trickdiebstahl in Koblenz...

Koblenz (ots)

Am 21.09.2020 um 14:15 Uhr kam es in der Koblenzer Innenstadt zu einem versuchten Trickdiebstahl. Ein 73-Jähriger Mann hob zunächst an einem Geldautomaten mehrere hundert Euro ab, steckte das Geld in seine Geldbörse und ging zusammen mit seiner Ehefrau durch die Löhrstraße. In der Passage zur Hohenfelder Straße hielt ein Fahrradfahrer vor ihnen an und sprach sie gezielt an.

Der 36-jährige Fahrradfahrer verwickelte das Ehepaar sofort in ein Gespräch und bot eine Medaille zum Kauf an. Hierbei wurde er immer lauter und versuchte dadurch den 73-Jährige abzulenken als er diesem in seine Jackentasche griff und versuchte die Geldbörse zu stehlen. Dies wurde von dem älteren Herrn bemerkt und es gelang ihm, seine Geldbörse festzuhalten und in seine Hosentasche zu stecken.

Den versuchten Trickdiebstahl meldete das Ehepaar sofort telefonisch der Koblenzer Polizei. Den Täter hielten sie bis zum Eintreffen der Polizeikräfte gemeinsam fest. Aufgrund der Gesamtumstände besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte das Ehepaar zuvor am Geldautomaten beobachtet hatte. Der 36-Jährige ist bereits sehr häufig als Dieb in Erscheinung getreten und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer, PHK

Telefon: 0261 103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell