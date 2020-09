Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vom Unfallort entfernt

Uslar (ots)

USLAR-SCHONINGEN (zi.) Ein bisher unbekannter Fahrer eines Transporters überholte einen Pkw am 24.09.20, gegen 14:10 Uhr, auf der L 554 zwischen Schoningen und Verliehausen. Auf der Fahrbahn befand sich zu der Zeit eine größere Menge Rollsplitt, der durch das Überholen aufgewirbelt wurde. Am Pkw entstanden Schäden im Lack und an der Windschutzscheibe in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

