Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Holzbänke beschädigt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Stadtgebiet, Montag, 21.09.20, 18.00 bis 22.09.20, 14.30 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Tatzeitraum von Montag, 21.09.20, 18.00 Uhr bis Dienstag, 22.09.20, 14.30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere öffentlich aufgestellte Holzbänke der Stadt Bad Gandersheim. Der oder die Täter machten sich an Holzbänken in der Moritzgasse und am Rudolf-Cahn-von-Seelen-Stadion in Bad Gandersheim zu schaffen, in dem von den dort aufgestellten Bänken die Holzlatten abgerissen wurden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500,- EUR Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

