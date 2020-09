Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw kollidiert mit Motorrad

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, B 248, Donnerstag, 24.09.20, 10.30 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Donnerstg, 24.09.20, 10.30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Motorradfahrer aus Seesen die B 248 in Richtung Echte. Kurz vor der Abzweigung Oldenrode kam dem 33-jährigen ein Pkw Skoda entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrzeugführer des Skoda, bei dem es sich um einen 69-jährige Peiner handelte auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Motorrad. Durch den Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Fall, verletzte sich aber nur leicht. An beiden Kraftfahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 5500,- EUR

