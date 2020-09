Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall im Begegnungsverkehr

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Wilhelmstraße, Mittwoch, 23.09.20, 15.30 Uhr

EINBECK (schw) - Am Mittwoch, 23.09.20, 15.30 Uhr befuhr ein 63-jähriger Kalefelder mit seinem Pkw Audi die Wilhelmstraße in Kreiensen aus Richtung B64 kommend in Richtung Bilerbeck. In Höhe der Bahnhofstraße kam dem Kalefelder eine 29-jährige Einbeckerin mit ihrem Pkw VW entgegen. Im Kurvenbereich der abknickenden Vorfahrt geriet der Kalefelder mit seinem Pkw offensichtlich zu weit nach links und kollidierte dort mit dem Pkw der Einbeckerin. An beiden Kraftfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 17.000,- EUR

