Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Verkehrsunfall am Samstagmittag

Lienen (ots)

Auf der Kattenvenner Straße hat sich am Samstagmittag (29.02.2020) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 13-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Gegen 12.30 Uhr war eine 53-jährige Autofahrerin aus Lienen in Richtung Lienen unterwegs. In Höhe Hausnummer 26 kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, der nach derzeitigen Erkenntnissen aus einem Durchgang kam und dann auf die Straße gefahren war. Der verletzte Junge aus Lienen wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

