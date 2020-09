Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugen gesucht

Uslar (ots)

USLAR-DINKELHAUSEN (zi.)

Bisher unbekannte Täter beschädigten einen am 19.09.20, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:35 Uhr, in der Hauptstraße geparkten Pkw an der Beifahrerseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.:05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell