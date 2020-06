Polizei Mettmann

POL-ME: Vermeintlicher Raub: Polizei sucht Zeugen - Langenfeld - 2006022

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (4. Juni 2020) ist laut eigenen Angaben ein 31 Jahre alter Langenfelder von fünf bislang unbekannten Männern angegriffen, verletzt und beraubt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet diesbezüglich um Unterstützung durch sachdienliche Hinweise.

Das war laut Angaben des 31-Jährigen geschehen:

Gegen 1:40 Uhr war der Langenfelder zu Fuß entlang der Solinger Straße in Richtung Berghausen gegangen. Da der Mann vorher Alkohol konsumiert hatte, schob er sein Fahrrad auf dem Fußgängerweg. Auf seinem Weg sei er auf Höhe der Langforter Straße an fünf jungen Männern vorbeigekommen, die ihn plötzlich und unvermittelt angriffen und versucht hätten, sein Fahrrad zu entwenden. Der 31-Jährige konnte laut eigenen Angaben die Angreifer in die Flucht schlagen, diese hätten ihm jedoch zuvor sein Bargeld sowie die Fahrradlichter entwendet.

Anschließend sei das Opfer in Ohnmacht gefallen, weshalb es erst eine Dreiviertelstunde später die Polizei gerufen habe. Bei der weiteren Sachverhaltsaufnahme gab der Mann zu Protokoll, die Angreifer seien "Südländer" im Alter zwischen etwa 18 und 23 Jahren gewesen. Nähere Angaben zum Tatgeschehen konnte der Langenfelder nicht machen.

Da der 31-Jährige augenscheinlich zeitlich und örtlich desorientiert schien und obendrein unter erheblichem Alkoholeinfluss zu stehen schien, kontrollierten die Beamten daraufhin den Alkoholpegel des Mannes: Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille (1,21 mg/l). Der leicht verletzte Mann wurde im Anschluss von Rettungskräften der Feuerwehr vor Ort erstversorgt.

Die Polizei fragt:

Wer hat den vermeintlichen Raub an der Solinger Straße beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

