Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Todesursache des toten Mannes an der B110 noch nicht geklärt

Sanitz (ots)

Auf dem Weg zur Schule entdeckte ein 18jähriger am 06.02.2020 um 06:22 Uhr an der B110 in Pastow eine leblose Person, welche in einem ca. 4 m tiefen Wassergraben liegt. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Bei dem Mann handelt es sich um einen 48jährigen aus Pastow. Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor. Zur Todesursache können noch keine Angaben gemacht werden. Es bleibt das Ergebnis der Obduktion abzuwarten.

