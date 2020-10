Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Polizei sucht Zeugen nach Tageswohnungseinbruch

Bonn (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bornheimer Ortsteil Hemmerich am Donnerstag (15.10.2020) sucht die Polizei mögliche Zeugen. Einbrecher nutzten die kurze Abwesenheit der Hausbewohner von 10:15 Uhr bis 12:20 Uhr, um in das Haus auf dem Heerweg einzusteigen. Die Unbekannten hebelten nach der Spurenlage die Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Nach den ersten Feststellungen entwendeten sie Bargeld und flüchteten unerkannt.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat nach der Spurensicherung vor Ort die weitergehenden Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen verdächtiger Wahrnehmungen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

