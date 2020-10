Polizei Bonn

POL-BN: Alfter: Verkehrsteilnehmer standen unter dem Einfluss von Drogen - Polizei ordnete Blutproben an

Bonn (ots)

Im Laufe des gestrigen Donnerstages (15.10.2020) zogen Streifenteams der Bonner Polizei zwei Verkehrsteilnehmer in Alfter aus dem Verkehr, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen.

Gegen 11:25 Uhr am Mittag war ein Drogenschnelltest bei einem 25-jährigen Autofahrer positiv ausgefallen. Die Beamten hatten den Mann auf der Mühlenstraße angehalten und kontrolliert.

Am Abend, gegen 20:35 Uhr, überprüften die Polizisten eine 54-jährige Autofahrerin auf der Straße Am Domplatz. Auch bei ihr war der freiwillig durchgeführte Drogenschnelltest positiv.

In beiden Fällen ordneten die Polizeibeamten Blutproben an. Neben einer Meldung an das Straßenverkehrsamt zur Überprüfung der Eignung bzw. Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell