POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.10.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Streit in Supermarkt eskaliert - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter geriet am Dienstag gegen 12.20 Uhr mit einer Schülergruppe in einem Supermarkt in der F.-X.-Schmerbeck-Straße in Buchen in Streit. Nach einem verbalen Konflikt im Geschäft wartete der unbekannte Mann vor dem Supermarkt auf die Jugendlichen und ohrfeigte dort einen 18-Jährigen aus der Gruppe. Daraufhin zog der Geschlagene ein Messer und drohte damit vermutlich dem älteren Mann. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Der vermeintliche Täter wird als stämmiger Mann um die 50-Jahre mit dunkler Kleidung, Wollmütze und Rucksack beschrieben. Wer Hinweise zu dem unbekannten Mann oder dem Vorfall geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 bei der Polizei in Buchen zu melden.

Rosenberg: Feuerwehreinsatz nach Fahrzeugbrand

Einen Großeinsatz der Feuerwehr verursachte ein brennendes Auto einer 21-Jährigen am Dienstagnachmittag in Rosenberg-Hirschlanden. Der in der Ringstraße abgestellte Ford der jungen Frau begann vermutlich durch einen technischen Defekt zu brennen. An dem Fahrzeug entstand durch den Brand Totalschaden, verletzt wurde niemand.

Osterburken: Feuerwehreinsatz nach technischem Defekt

Die Feuerwehr Osterburken wurde am Dienstag gegen 11 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Silcherstraße gerufen. Dort brannte eine Waschmaschine, die beim Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht war. Als Brandursache kommt vermutlich ein technischer Defekt an der Waschmaschine in Betracht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Mosbach: Nach Sachbeschädigung an Fahrzeug - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro verursachte ein unbekannter Täter am 7. September zur Mittagszeit an der alten Bergsteige in Mosbach, als er ein dort geparktes Auto beschädigte. Der Unbekannte schlug oder trat vermutlich gegen den Mercedes, wodurch eine Delle in einer Türe entstand. Wer der Täter ist, wird derzeit bei der Polizei Mosbach ermittelt. Hinweise und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Polizei Mosbach zu melden.

Buchen: Unfall verursacht und geflüchtet

Im Bereich der L 519 von Buchen in Richtung Bödigheim stürzte eine 63-Jähriger am Dienstag gegen 15 Uhr. Als eine Zeugin hinzukam flüchtete der Mann mit seinem Roller. Durch die Polizei konnte dieser später festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der Rollerfahrer keinen Führerschein besaß und vermutlich deshalb geflüchtet war. Ob ein Fremdschaden entstanden ist, wird derzeit bei der Polizei Buchen ermittelt. Zeugen und/oder eventuelle Geschädigte werden gebeten, sich unter der 06281 9040 bei der Polizei in Buchen zu melden.

Haßmersheim: Unfall im Berufsverkehr

Gegen 06.30 Uhr kam es auf der L 588 zwischen Haßmersheim und Hochhausen im Schleusenbereich zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Verkehrsteilnehmer, der aus Richtung Haßmersheim auf der L 588 fuhr, mit seinem Kleintransporter in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Fiat eines 48-Jährigen. Die Unfallbeteiligten kamen in umliegende Krankenhäuser, der Sachschaden umfasst circa 12.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Mosbach unter 06261 8090 zu melden.

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf einem Sachschaden von 2.000 Euro bleibt die 28-jährige Besitzerin eines Fiat sitzen, wenn nicht ermittelt werden kann, wer das Fahrzeug beschädigt hat. Der Wagen der Frau stand am Montag zwischen 15 Uhr und 18 Uhr in der Von-Leiningen-Straße in Buchen und wurde dort durch einen bislang Unbekannten an der hinteren Stoßstange beschädigt. Da der Verursacher anschließend flüchtete, ohne die Geschädigte oder die Polizei zu verständigen, werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Osterburken: Leitplanke beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Einen Sachschaden in Höhe von 700 Euro verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer im Bereich der Turmstraße in Osterburken. Zwischen Mittwoch und Donnerstag kam der Unbekannte vermutlich von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Anschließend flüchtete er ohne den Schaden zu melden. Daher ermittelt die Polizei Buchen derzeit, wer der Flüchtige ist. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06281 9040 bei der Polizei Buchen zu melden.

