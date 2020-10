Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.10.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Pkw gerät ins Schleudern - Person schwerverletzt

Ein 19-Jähriger kam am Mittwochmorgen zwischen Bronnbach und Gamburg aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und wurde schwer verletzt. Gegen 10 Uhr war der Mann mit seinem Seat Arosa auf der Landstraße 506 zwischen Bronnbach und Gamburg unterwegs. Hierbei kam er aus bisher ungeklärten Gründen mit seinem Pkw in einer Rechtskurve ins Schleudern und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam an einem Brückenpfeiler zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrer verletzt und musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Seat entstand ein Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Tauberbischofsheim: 7.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

7.000 Euro Sachschaden verursachte ein Autofahrer am Montag auf der B 290 bei Distelhausen. Der 48-jährige Mann fuhr um 18 Uhr mit seinem Ford auf der Bundesstraße in Richtung Gerlachsheim. Auf Höhe der Abfahrt nach Grünsfeld wollte er einen vor ihm fahrenden Pkw überholen. Hierbei wechselte er mit seinem Wagen auf die linke Spur und übersah offenbar einen bereits überholenden Volvo eines 57-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich miteinander, sodass an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von circa 7.000 Euro entstand. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt.

Lauda-Königshofen: Zu weit links gefahren und LKW touchiert

Einen Unfallschaden von 1.000 Euro sind die Folge eines Unfalls am Dienstag gegen 18 Uhr in Sachsenflur. Eine 60-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes auf der B292 in Richtung Boxberg. Im Verlauf einer dortigen scharfen Kurve kam sie mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und touchierte hierbei einen entgegenkommenden LKW. Durch den Unfall entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

