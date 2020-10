POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.10.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Öhringen: Heck und Stoßstange beschädigt - Wer verursachte den Unfall?

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist eine unbekannte Person am Montag mit ihrem Fahrzeug gegen das Heck eines BMW gestoßen. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Elektronikfachmarkts an der Austraße in Öhringen. Dort stand der BMW Kombi im Zeitraum von 15 Uhr bis 18.30 Uhr. Bei der Kollision durch das gesuchte Fahrzeug entstand ein Sachschaden im linkeren Heckbereich und an der Stoßstange des BMW mit einem Wert in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Polizei Öhringen sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Bretzfeld-Unterheimbach: Ermittlungen wegen im Wald entsorgtem Hausmüll

Wohin mit dem Hausmüll? Mit der denkbar einfachen Beantwortung dieser Frage war eine unbekannte Person offensichtlich schier überfordert. Statt ihre Essensreste sachgemäß zu entsorgen, warf sie zwei große Mülltüten mitten in die Natur in den Wald im Gewann "Unholdenweg" in Bretzfeld-Unterheimbach. An den Wurstbüchsen und teilverpackten Nahrungsmitteln haben sich inzwischen Wildtiere zuschaffen gemacht. Der Polizeiposten Bretzfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07946 940010 zu melden.

