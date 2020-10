Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG VOM 06.10.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall auf der L504

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde die Polizei am Dienstag, gegen 17:50 Uhr auf die Landesstraße 504 zwischen Tauberbischofsheim und Külsheim gerufen. Ein 26-jähriger Fahrer eines BMW-Cabrios kam zwischen den beiden Einfahrten nach Dienstadt in einer langgezogenen Rechtskurve bei regennasser Fahrbahn aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf fuhr er eine kleine Böschung hinunter und prallte mit seinem Auto gegen drei dort stehende Bäume. Dabei wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer kam noch in ein Krankenhaus, wo er im Laufe des Abends verstarb. Der 17-jährige Beifahrer wurde ebenfalls schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 10.000 Euro. Die L504 war während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen bis gegen 20:30 Uhr voll gesperrt. Neben vier Fahrzeugen der Polizei waren auch 2 RTW, 1 NAW, sowie die Feuerwehr Külsheim mit 3 Fahrzeugen und 19 Personen vor Ort. Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim sucht jetzt Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Diese sollen sich unter der Rufnummer 09341/60040 melden.

