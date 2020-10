Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.10.2020 mit einem Bericht aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Löwenstein: Pkw fährt Abhang hinunter, drei Personen verletzt

Eine 59-Jährige kam am Dienstagnachmittag mit ihrem Pkw bei Löwenstein von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Gegen 15.30 Uhr war die Frau mit ihrem Opel Zafira auf der Landstraße 1066 zwischen Löwenstein und Neulautern unterwegs. Hierbei kam sie mit dem Wagen in einer langegezogenen Kurve unterhalb der dortigen Klinik von der Fahrbahn ab und fuhr einen Abhang hinunter. Das Auto kam schlussendlich nach circa fünfzehn Metern an einem Baum zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurden die Fahrerin und ihre zwei Insassen verletzt. Die beiden Frauen und der Mann wurden anschließend mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. An dem Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro und war nicht mehr fahrbereit. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme und der Bergung des Wagens komplett gesperrt.

