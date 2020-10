Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.10.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: PKW-Aufbruch - Täter flüchten

Auf frischer Tat ertappte eine 58-jährige Zeugin zwei bislang Unbekannte am Dienstag um 01.45 Uhr im Hohlweg in Mosbach, als diese sich an einem BMW zu schaffen machten, der vor einem dortigen Autohaus abgestellt war. Die Frau war durch eine Alarmanlage geweckt worden und sah, dass zwei Personen an der geöffneten Beifahrertüre eines hochpreisigen Autos standen. Als sie die beiden Männer ansprach ergriffen diese zu Fuß die Flucht in Richtung Neckarzimmern. Wer die beiden Täter sind und was sie an dem Fahrzeug wollten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizei Mosbach, ob ein Sachschaden entstand ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Obrigheim: Nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Circa 1.500 Euro Sachschaden verursachte eine bislang unbekannte Autofahrerin am Montag um 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Auweg in Obrigheim. Die Unbekannte fuhr beim Ausparken gegen die rechte Fahrzeugseite eines abgestellten Chevrolets und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle, ohne den Schaden bei der Polizei oder dem Geschädigten zu melden. Ein aufmerksamer Zeuge konnte lediglich erkennen, dass es sich bei der Unfallverursacherin um eine Frau handelte. Wer weitere Angaben zum Unfall machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Polizei Mosbach zu melden.

Adelsheim: Zeugen nach mehreren PKW-Aufbrüchen gesucht

Gleich zwei Fahrzeuge brach ein bislang Unbekannter am Freitag zwischen 13 Uhr und 14 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz an der Korber Straße in Adelsheim-Sennfeld auf. Der Täter schlug an dem Opel eines 46-Jährigen und an dem Wagen einer 48-Jährigen jeweils eine Seitenscheibe ein und entwendete aus dem Fahrzeuginneren die Geldbörsen der Wagenbesitzer. Anschließend flüchtete er mit der Beute in unbekannte Richtung. Dann begab er sich in eine umliegende Bank und hob mit den Bankkarten eines Geschädigten eine größere Summe Bargeld ab. Am selben Tag kam es in Hardheim sowie im Main-Tauber-Kreis zu ähnlichen Diebstählen, weshalb die Polizeireviere Buchen, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim die Ermittlungen aufgenommen haben. Wer Hinweise auf den Täter geben kann oder Zeuge der Taten war, wird gebeten sich telefonisch unter der Telefonnummer 07931 54990 (Polizei Bad Mergentheim), 09341 810 (Polizei Tauberbischofsheim) oder 06281 9040 (Polizei Buchen) zu melden. Auf Grund der aktuellen Vorfälle rät die Polizei dringend dazu, keine Wertsachen im Fahrzeug liegen zu lassen.

Adelsheim: Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet anschließend

Sachschaden von circa 3.000 Euro verursachte ein 48-Jähriger am Montag gegen 20 Uhr, als er auf einem Gemeindeverbinungsweg von Leibenstadt nach Adelsheim fuhr. Der VW-Fahrer stieß beim Abbiegen nach rechts mit einem anderen Wagen zusammen, der von Adelsheim in Richtung Sennfeld fuhr. An der Unfallstelle bat der Unfallverursacher die 45-jährige Fahrerin des anderen Autos, keine Polizei zu rufen. Als ein hinzukommender Zeuge jedoch die Polizei rief, fuhr der Mann von der Unfallstelle weg. Die Polizei konnte den Verursacher zu Hause antreffen und nahm den Mann mit in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Auto konnte in einer Scheune festgestellt werden. Den 48-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht sowie Trunkenheit im Straßenverkehr.

Buchen: Fahrrad vor Schule beschädigt - Zeugen gesucht

Das Fahrrad eines zehnjährigen Schülers beschädigte ein Unbekannter am Dienstag, den 29. September zwischen 8 Uhr und 13 Uhr in der St.-Rochus-Straße in Buchen. Die gesuchte Person trat bei den Fahrradabstellplätzen einer Schule gegen das Fahrrad des Jungen, sodass das Schaltwerk sowie ein Getränkehalter beschädigt wurden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Buchen unter 06281 9040 zu melden.

Buchen: Unfall verursacht und geflüchtet

Beim Ausparken beschädigte ein 83-jähriger Audi-Fahrer am Montag einen anderen Audi auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Daimlerstraße in Buchen. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge setzte der Unfallverursacher seine Fahrt jedoch fort, ohne die Polizei oder den Fahrzeugbesitzer zu verständigen. Der 52-jährige Geschädigte saß während des Unfalls in seinem Fahrzeug und konnte dabei das Kennzeichen des Flüchtenden ablesen und die Polizei verständigen. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

